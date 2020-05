La sanidad valenciana pierde a Javier

Vi por última vez a Javier el 12 de marzo. Comimos juntos. Estuvimos hablando de cómo nos iba la vida a los que hacía poco nos habíamos jubilado. Tosía. No recuerdo si me comentó si tenía febrícula, pero no tenía dificultad respiratoria. No volví a verlo, aunque mantuvimos contacto telefónico. Catorce días más tarde ingresaba en la UCI de nuestro Hospital, hasta su pérdida el pasado 14.

Era gallego , pero con él no rezaba aquello de " si te cruzas con un gallego no sabrás si sube o baja", porque él siempre subía y se esforzaba en la escalada por la mejora asistencial y la gestión de la sanidad pública .

Se formó en su Galicia natal, pero fue en Valencia donde desarrolló una amplia trayectoria profesional: especialidades, masters y diplomaturas, y también cargos de responsabilidad. Un Médico con mayúsculas, no hace falta explicar nada más.

Las pérdidas tremendas nos obligan a ser prudentes

Muchos profesionales sanitarios se han movido durante estos meses para reforzar a los equipos de otras Comunidades o territorios. Algunos han enfermado pero todos han sufrido agotamiento y estrés. Solo la vocación justifica ese esfuerzo.

La última etapa de Javier, se ha desempeñado plenamente y con gran ilusión en la jefatura del servicio de Planificación , calidad y control de proyectos del departamento de salud Hospital General de Valencia (el más extenso de la Comunidad Valenciana) , donde hemos coincidido y compartido afanes.

Javier era, qué difícil es conjugarlo así. una persona de su tiempo. Dotado de una intuición natural para proponer nuevas metas, veía los cambios de la era digital, porque su herramienta de trabajo era la información. Sabía lo importante que es conocer qué ocurre en un departamento de salud, minuto a minuto, para actuar en consecuencia. Este era uno de los trabajos que estaba acometiendo, con todas sus dificultades y en el que coincidimos, como Jefe de Planificación, calidad y control de proyectos.

Entendió como pocos la importancia de apostar por la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías en el campo sanitario, que empezaban a desarrollarse con la ayuda de la Agencia Valenciana de Innovación.

La sanidad pública necesita de líderes que impulsen hacia adelante sin perder la esencia y los valores sociales que la crearon

Preocupado por la calidad asistencial en todos sus ámbitos, logró consensuar con las sociedades científicas y el Instituto Médico Valenciano cómo proporcionar a los pacientes la mejor información antes de someterse a pruebas médicas o intervenciones quirúrgicas. Pendiente también de las necesidades de las personas, desarrolló políticas de cooperación con las asociaciones de pacientes de diversas patologías, que concluían con una reunión conjunta una vez por año en el jardín del Hospital .Colaboró con todas las iniciativas (proyecto Activa y Activa cultural, Marchando con mi Pediatra, club de diversas patologías , escuela de pacientes , etc.), y fue pionero en colaboración con Músicos por la Salud para organizar mini conciertos semanales para pacientes y familiares.

Todos estas actividades fueron reconocidas con la concesión del premio excelencia "5 estrellas BiC" por responsabilidad social corporativa.

La Pandemia del siglo XXI se está llevando a profesionales necesarios a gente que extrañaremos en la nueva normalidad

Llegamos a pensar que con su fortaleza y su constancia conseguiría doblegar la enfermedad, lograría convencerla de que no era el momento. Desgraciadamente no ha sido así. A Javier le recordaremos por su empatía, su serenidad, su carácter reflexivo y conciliador, por su compromiso con todo lo que iniciaba y sobre todo, como a los grandes, por su humildad. Una gran pérdida para su familia, para sus amigos y para la salud pública.

La gran pandemia que marcará la historia del siglo XXI , que ha puesto al límite un sistema sanitario español cuyos trabajadores han dado lo mejor de ellos mismos profesional y humanamente, nos ha privado de Javier Marco: gran persona ,excelente profesional con sólida formación y predisposición, reflexivo , conciliador, y sobre todo comprometido con la sanidad pública y el servicio a las clases más desfavorecidas de la sociedad.

