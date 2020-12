“Lo esencial es invisible a los ojos”

Desde el Blog Salud en positivo queremos trasladar Un mensaje de tranquilidad a todas aquellas personas, especialmente las de menos edad que sentían preocupación por la llegada de Papa Noel y los Reyes Magos.

Los Reyes Magos y Papa Noel han sido declarados trabajadores esenciales, al igual que ya los son las y los profesionales sanitarios, las y los cuidadores, y otros trabajadores, por la Comisión Europea. Los estados miembros han acordado por unanimidad esa declaración, para que ningún niño ni niña quede sin atender su carta de deseos. En este sentido, La Oficina Postal de Papa Noel y los Reyes Magos se congratula de que este año sobre todo las peticiones están repletas de deseos de solidaridad y salud. Además de Papa Noel, los Reyes Magos y el Olentzero, podrán disfrutar de este permiso especialísimo también sus colegas en otros países como en Alemania el Christkind, en Italia el Babbo Natale, en Grecia el Agios Vassilis, el checo Svatý Mikuláš,Eslovenia el Dedek Mraz o Sinter . Todos ellos podrán prescindir de cuarentena como ya lo hizo Sinterklaas en Bélgica el pasado día 5, y carecen de toque de queda o restricción alguna. Así lo ha confirmado Sebastian Fischer el Spokesperson de la UE.

Algo de "normalidad"

En estos momentos los gobiernos de todo el planeta expiden salvoconductos de urgencia en los consulados de sus embajadas que permitan entrar y salir del país en las noches señaladas y entregar regalos sin pasar las obligatorias cuarentenas, pero siguiendo las más estrictas medidas de salud pública como uso de mascarilla, lavado de manos y distancia social. Estos Gobiernos, a través de las más altas Autoridades Sanitarias, ruegan que si algún niño, niña o adulto los viera en la noche mantenga las distancias reglamentarias. Además, como sugerencia al lado de las galletas y la leche, o los dulces navideños y la zanahoria para los renos o los camellos se puede dejar un botecito de gel hidroalcohólico.

La iniciativa de esta declaración de urgencia ha partido del Ministerio de asuntos exteriores Union europea y cooperación del Gobierno de España que a través de Juan González Barba , secretario de estado de la Unión Europea, hizo la propuesta en el último Consejo Europeo. Allí se aprobó una declaración que garantiza la movilidad para que la noche buena y la de reyes discurra con normalidad.

La OMS y su agencia regional, la OPS, han asegurado que tanto Papa Noel, como los Reyes Magos y el resto de sus colegas, son grupo de riesgo por la edad pero que se ha demostrado que son inmunes a la covid19.

Interconectados

Lo esencial es lo que no se toca, lo que no se ve. La magia, la ilusión, la empatía, el sentimiento de comunidad, no se toca, pero es muy necesario. Desde el blog salud en positivo ya hemos compartido contigo cerca de 200 posts. Hemos querido acompañar, informar y dar un punto de vista constructivo en este contexto de pandemia. Nuestro empeño por la defensa del derecho a la salud y la sanidad pública, del feminismo y del bien común queda renovado para el 2021.

Para esta noche y las que quedan del año deseamos a los lectores y lectoras que, aunque falten los abrazos y las reuniones familiares mantengan la esperanza y la resiliencia. El año que viene merecerá tantos cuidados y tanto esfuerzo para mejorar la salud de todos y todas, para la reconstrucción social, que mejor estos días nos cuidamos, descansamos y nos pensamos los unos a los otros, nos recordamos y nos decimos, aunque sea en formato virtual, lo mucho que nos extrañamos y necesitamos. Todo el planeta esta interconectado e interrelacionado como nos ha demostrado tan duramente esta pandemia, que esa interconexión sea también en el sentimiento de solidaridad y los deseos de paz y convivencia para salir todos y todas juntos de esta crisis. Ojalá que todo lo que hemos vivido, luchado, sufrido, aprendido y compartido este año sea en el 2021 un recuerdo que nos haga mejores personas.

Y es que queridos lectores y lectoras, como ya nos dijo hace mucho tiempo Antoine de Saint-Exupéry en boca de El principito. "Lo esencial es invisible a los ojos".

Firma del Post:

Carmen Montón es embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos y ha sido Ministra de Sanidad, consumo y bienestar social y Consellera de Sanidad. Rafael Sotoca. Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana. Susana Hernández Campa. Enfermera y Técnico de Calidad.



Forman el Foro Ágora Salud:

Carmen Montón es embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos y ha sido Ministra de Sanidad, consumo y bienestar social y Consellera de Sanidad. Ricardo Campos . Médico Oftalmólogo. Ha sido Secretario General del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y subsecretario autonómico de sanidad. Rafael Sotoca. Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana. Begoña Frades García . Psiquiatra y jefa del área de salud mental del Hospital Pare Jofre. Ha sido coordinadora autonómica de salud mental. José Antonio López Cócera es enfermero especialista en salud mental y miembro de la comisión nacional de la especialidad. Isabel González . Médica radióloga. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche así como Directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira) Enrique Ortega . Médico especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ha sido profesor asociado de de medicina de la Universidad de Valencia y Director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia. Antonia García Valls . Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido diputada en el congreso de los diputados. Pere Herrera de Pablo . Medico de familia y médico SAMU. Ha ejercido como director del Servicio Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana. Roser Falip Barangué . Doctora en Medicina y especialista en medicina de familia y en análisis clínicos. Ha sido gerente del departamento de salud de Alcoy. Juan Domene . Médico Inspector en el servicio de calidad asistencial y seguridad del paciente. Ha sido gerente del departamento de salud Arnau de VilanovaLliria.



Ilustra el blog: