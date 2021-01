Los miserables

Uno de los significados de la palabra miserable es "que se comporta con vileza y mala intención", y es sinónimo de canalla, malvado, ruin… Este es el significado que voy a utilizar en mi reflexión.

Un significado que califica la actitud que estamos viendo en algunas personas que tienen responsabilidades públicas en nuestro país en un momento de gran dificultad y de mucha vulnerabilidad para nuestra sociedad debido a la pandemia que sufrimos desde hace casi un año. Responsabilidades que ejercen de manera muy irresponsable, muy miserable.

Un año en el que hemos visto a la gente sufriendo, perdiendo a sus seres queridos en una situación trágica (por una enfermedad desconocida y en soledad), perdiendo sus trabajos, no pudiendo socializar (con las dificultades que ello conlleva, sobre todo a las personas mayores y a las personas jóvenes o adolescentes), perdiendo las ilusiones y las expectativas. En definitiva, un año en el que hemos vivido una realidad que no podíamos imaginar y que ha resultado muy duro para todos y todas.

Y ante la situación generada por una pandemia que ha azotado a todo el mundo, con unas cifras espeluznantes de personas afectadas por el virus, con unas cifras que no podemos normalizar de personas fallecidas y con unas cifras de personas que sufren los efectos cada día, en nuestro país hemos asistido a una perversión absoluta de la responsabilidad pública ante la realidad que nos rodea.

Que caiga España...

¿Se acuerdan de la frase "que caiga España, que ya la levantaremos nosotros", expresada por un "prócer" del principal partido de la oposición (hasta ahora)? Una frase que la derecha y ultraderecha de este país lleva hasta su máxima expresión. Sin matices. Y sin rubor. No sólo cuando se trata de cuestiones económicas, también cuando lo que está en juego es la salud y la vida de muchas personas.

No han arrimado el hombro en ningún momento. Hay dicho una cosa y la contraria si les beneficiaba política y partidariamente. Allá donde gobiernan, su prioridad no era la pandemia, era actuar contra el gobierno de la nación. Nada les parecía bien, pero no actuaban de manera constructiva planteando alternativas. Ha sido el "no por el no" y la estrategia del "acoso y derribo" al gobierno de la nación. Han tenido una actitud miserable. Su único objetivo era culpabilizar a Pedro Sánchez. Resulta esperpéntica esta focalización de la culpabilidad, ante medidas y situaciones que compartimos con el resto de países de nuestro entorno: repuntes y oleadas de contagios, saturación en centros de salud, hospitales y en UCIs, nuevos confinamientos, limitación de aforos y horarios en actividades económicas, toques de queda…

Así actúan y así siguen. Hasta el final y más. Las declaraciones en relación a las vacunas y la gestión de la vacunación en la Comunidad de Madrid han sido de los episodios más miserables a los que hemos asistido. Como una parodia, si no fuera real, si no fuera una tragedia. Así ha sido desde el principio, y así será. Lo importante es acosar y vilipendiar todos los días al Presidente del Gobierno para esconder su negligencia, su ineptitud y sus artimañas en el gobierno autonómico. Sin entrar a valorar el daño que se hace a la ciudadanía con sus decisiones y actuaciones. Eso no es lo importante. Hay que ser muy miserable para hacer eso.

Luz al final del túnel

Afortunadamente, frente a los miserables, frente a la mezquindad, la ciudadanía está demostrando, con algunas excepciones que ya repudia la mayoría, que cumple, que respeta, que actúa con responsabilidad, que cuida a sus mayores y a sus más jóvenes, que está convencida que esto pasará y que, como en muchas ocasiones saldremos adelante.

En este momento en que ya podemos ver la luz al final del túnel, en que tenemos la esperanza con las vacunas (como en otros momentos de la historia de la humanidad), no esperamos que los que actúan con mezquindad, los miserables, cambien. No lo harán.

Pero pese a ello y pese a ellos, superaremos esta pandemia y seguiremos trabajando junto a esa mayoría de "buena gente" que aplaudía cada tarde a los que nos cuidaban y nos siguen cuidando y a todas las personas que están pendientes de que los servicios esenciales funcionen y no a los de las caceroladas o de las manifestaciones en coches de lujo; y lo haremos como siempre hemos hecho. Trabajando desde la responsabilidad y el respeto.

Firma del Post:

Antonia García Valls . Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido diputada en el congreso de los diputados.



