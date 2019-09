16 ofertas precarias que resumen el primer año de vida de Mierda Jobs

Mierda Jobs se estrenaba un día como hoy, hace un año. Ahora, 365 días después, tiene decenas de ofertas precarias publicadas y casos en los que las empresas han tenido que disculparse y recular en sus condiciones precarias. En este artículo vamos a repasar el primer año de vida de Mierda Jobs con 16 ofertas laborales.

1. BECARIOS

España es el segundo país europeo con más becarios. Únicamente es superado por Eslovenia, según un informe de Comisiones Obreras. España no sólo está a la cabeza de la UE en cuanto a número de becarios sino que, además, es el país que peor los trata. La OCDE lo puso en evidencia en un informe de 2015 y la situación no mejora: El 70% no puede vivir de su beca y sólo uno de cada tres acaba consiguiendo un contrato en la empresa en la que ha hecho prácticas.

Aquí os traemos un súper mierdajob!!!! Necesitan un «Comunity Manager» al que no le pagan. NO LE PAGAN. Chicas y chicos, tenéis que dar las gracias porque os dejen trabajar ahí ya que cogéis experiencia! ¿Y comer? Nada, para eso tenéis el aire!!#MierdaJobs pic.twitter.com/OaOFSHK3eb — Mierda Jobs (@JobsMierda) September 20, 2018

2. SALARIOS MUY POR DEBAJO DEL MÍNIMO

El salario mínimo se sitúa en 12.600 euros brutos al año. Lo que se traduce en 1.050 euros en 12 pagas o 900 euros en 14 pagas.

¿Eres una persona nocturna? Tenemos el mejor #JobMierda para ti!!!!

Trabajo nocturno de media jornada (cinco y cuarto) por 140 euros al mes!!!! A un euro y poco la hora!!! Estás a un paso de independizarte!! pic.twitter.com/jrGYNUPTji — Mierda Jobs (@JobsMierda) September 24, 2018

3. TRABAJADORAS DEL HOGAR

La precariedad laboral devasta a las trabajadoras del hogar, puesto que la mitad trabaja sin contrato con la Seguridad Social. Se estima que de las 700.000 personas que ejercen esta profesión en España únicamente 420.000 lo hacen aseguradas.

No mires este anuncio comiendo que se te atraganta! Contrato de 52 horas a la semana como externa por 850 EURAZOS!!! A unos 4 euros la hora. OJO! Qué tienes dos medias pagas 😂😂 pic.twitter.com/48nyb4oepW — Mierda Jobs (@JobsMierda) September 28, 2018

4. REPARTIDORES DE PUBLICIDAD

En el caso de los repartidores de publicidad se suelen crear grupos de WhatsApp en los que los participantes son llamados cada mañana en un punto para repartir y, tras terminar la jornada, se les paga el dinero acordado en negro.

Buenos días!!! Traemos ofertita calentita! Se precisa repartidor de publicidad. Condiciones: Experiencia

Disponibilidad para viajar

Móvil con datos Salario: 30€ las 8 horas, es decir, pagan 3’75€ la hora. Sí te esfuerzas mucho que puedes entrar en plantilla! pic.twitter.com/XrSHktSzTz — Mierda Jobs (@JobsMierda) October 4, 2018

5. NIÑERAS

Cuando hablamos de niñeras, el perfil es igual o peor que el de las trabajadoras domésticas. Muchas personas buscan jóvenes para pagar salarios mucho más bajos.

Hoy os traemos un ofertón de domingo!! Niñera durante siete horas al día por… chan chan 200 eurazos !!! A un poco más de 1€ la hora!! El abono para ir hasta allí lo descuentas del sueldazo!!! pic.twitter.com/06E3NzPhh4 — Mierda Jobs (@JobsMierda) October 14, 2018

6. DEPENDIENTA

Según el portal de empleo Indeed, el salario medio para un puesto de dependiente es de 1.022 euros al mes por una jornada de 40 horas semanales, pero muchos no cumplen ni con el salario mínimo.

OFERTA NAVIDEÑA -Trabajar de lunes a domingo en España está prohibido -No respetar el día y medio de descanso en España está prohibido -Pagar 2’8€ la hora en España está prohibido – Esta empresa confirma sus condiciones (trabajo de lunes a domingo por 450€) pic.twitter.com/RptBwixVgK — Mierda Jobs (@JobsMierda) December 23, 2018

7. PROPUESTAS SEXUALES

Muchas mujeres suelen recibir propuestas sexuales cuando buscan empleo, algo que se ha denunciado en numerosas ocasiones desde Mierda Jobs.

Mirad… De verdad pensaba que hoy no podía leer algo que me dejaste más perpleja. Sabéis que siempre hago bromas con los #mierdajobs pero de este no puedo hacer ni una broma forzada Este «ser» busca una chica de la limpieza que vaya desnuda y a la que pueda tocar. pic.twitter.com/wltjEiedEl — Mierda Jobs (@JobsMierda) January 9, 2019

8. PAGAR POR TRABAJAR

Hay situaciones en las que la explotación es tal, que piden pagar por trabajar.

Buenos días! Hoy os traemos un #MierdaJob bastante curioso. Esta familia quiere que pagues por trabajar. Ellos te alquilan una habitación COMPARTIDA por 180€ y además tienes que currar en su casa limpiando, cuidando al niño, llevándole al cole…

No tiene desperdicio. pic.twitter.com/dBuJkHdaez — Mierda Jobs (@JobsMierda) March 18, 2019

9. TRABAJAR SIN CONTRATO

En España es muy complicado saber cuántas personas cobran menos del salario mínimo porque muchas de ellas trabajan sin contrato.

Muy buenos días! Aquí os dejamos una oferta mañanera.

Tienes que ser «la chica para todo» en un hostal (checkin/out, clientes, reservas, limpieza, cambiar sabanas, hacer cualquier cosa que surja) A cambio te pagan 700/800€. No está mal … pic.twitter.com/5qbwoWHQU4 — Mierda Jobs (@JobsMierda) March 4, 2019

10. PREPOTENCIA

La prepotencia y la chulería de algunos empresarios a la hora de contratar a un trabajador en condiciones abusivas también ha marcado la identidad de Mierda Jobs.

LEAN Pago 500€ al mes por 37horas semanales Te hago trabajar 10horas seguidas en fin de semana acabando a las 00:30 Hago que seas una chica para todo Te pago una BASURA en mayúsculas (3€ la hora) Y encima me permito el lujo de ponerme chula#YaNoHayCrisis #MarcaEspaña pic.twitter.com/qZtH5I9ADg — Mierda Jobs (@JobsMierda) January 17, 2019

11. SALARIOS QUE NO SE CORRESPONDEN

Según una aplicación de empleo para niñeras, estas cobran de media 8,2 euros por hora, algo muy alejado de lo que nos solemos encontrar.

Sinceridad absoluta: «De no muchas ganancias (…) 3-4€ la hora» pic.twitter.com/hjx7rL1j0J — Mierda Jobs (@JobsMierda) April 7, 2019

12. LOS ‘RIDERS’

El pasado 22 de mayo, un trabajador de Glovo falleció tras ser atropellado por un camión de los servicios de limpieza en Barcelona. Ante este suceso saltó a la luz que empleados de Glovo alquilaban su cuenta a trabajadores sin papeles durante las horas en las que ellos no podían trabajar.

Hoy @StarlessCrimson ha publicado un #MierdaJob tremendo; trabajar en Glovo para otra persona dándole el 25% de los beneficios. Hemos decidido investigarlo y el tipo del el anuncio literalmente dice «la gente no kiere trabajar,igual se creen que les va a llegar el dinero a casa» pic.twitter.com/bi4LhiZXHK — Mierda Jobs (@JobsMierda) April 26, 2019

13. EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA

El sector de la hostelería es uno de los sectores en los que más trabajadores ejercen sin contrato y más horas extras no remuneradas se realizan.

Trabaja 14 horas por 40€ 2’8€ la hora 😉 pic.twitter.com/4QK8thjrVV — Mierda Jobs (@JobsMierda) April 20, 2019

14. EL VOLUNTARIADO

El día del trabajador, Mierda Jobs sacó a la luz que la UEFA buscaba 200 personas para trabajar a cambio de visibilidad. A los pocos días la noticia se volvió viral.

Hoy #DiaDelTrabajador quiero publicar una oferta que me ha horrorizado. La @UEFA está buscando 200 personas a las que explotar sin ningún tipo de beneficio más allá de la VISIBILIDAD. Los trabajadores, y el arte concretamente en este caso, no valen nada. pic.twitter.com/e4syTw7Raj — Mierda Jobs (@JobsMierda) May 1, 2019

15. LA AGRICULTURA

La precariedad laboral no sólo ocurre en las ciudades, también en el campo.

Buscan a una persona que atienda a los animales de una granja y además haga trabajos de albañilería pintura y mantenimiento general. En ningún momento se descansa, es decir que se trabaja durante toda la semana.¿El salario? 600€ al mes. pic.twitter.com/e3lL5CNQwr — Mierda Jobs (@JobsMierda) May 24, 2019

16. TRABAJAR A CAMBIO DE EXPERIENCIA

Y para finalizar… el típico «trabaja a cambio de experiencia», puedes comer del aire.

Gracias por este año y por confiar en este proyecto. Y ya sabes, si conoces algún Mierda Job, no dudes en ponerte en contacto.