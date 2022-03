La lobotomía pandémica

Ante las grandes desgracias, se cuentan siempre por cientos -como mínimo- los que se dedican a tirar de imaginación solo para difundir tremendas mentiras en pos del dramatismo, por si no fueran lo suficientemente dramáticas las noticias veraces que llegan. Por eso la invasión rusa de Ucrania es ahora la circunstancia que más bulos deja en las redes sociales. Como ocurre con todos los sucesos de amplia magnitud, sobre todo los enfrentamientos bélicos, la mayoría de los bulos al respecto ofrecen noticias, en este caso ambientadas en Ucrania, que 'avalan' con fotos y vídeos viejos de otros asuntos y casi siempre de otros lugares. Lo vemos en Facebook, Twitter y WhatsApp, pero son especialmente curiosos los que llaman al boicot total a Rusia desde Telegram.

Es la práctica más común para crear rápido bulos sobre acontecimientos muy trascendentes, y la hemos vivido igualmente con la pandemia de la Covid-19. Desde que a finales de 2019 nos enteráramos de que el coronavirus estaba haciendo estragos en China y amenazaba con llegar al resto del mundo, los bulos sobre la pandemia no han parado de surgir y son miles ya, como hemos venido contando en Bulocracia. Primero nos daban remedios absurdos para eludir el virus y ahora se empecinan en negar cualquier cosa que parta de autoridades competentes.

Este nuevo bulo sobre los presuntos daños que causa que te metan, o te metas, un bastoncillo por la nariz para ver si tienes Covid está fechado el 20 de febrero, por si alguien se había centrado ya en otros asuntos y quería olvidarse de que "nos están engañando" con la pandemia. Al margen del texto que se inventan, si la foto fuera real y correspondiera a algún centro del "sistema de Salud", sería alucinante a estas alturas. En el montaje que se han marcado más bien parece que una controladora de plagas hisopa desde fuera y a traición a un chaval que va en algún vehículo.

"HISOPADOS. LOBOTOMÍA LENTA. El cerebro en la parte frontal no está protegido por el cráneo solamente, también por una membrana blanda que tiene la función de proteger contra virus, bacterias, microbios, polvos, Smog y demás microorganismos contaminantes del ambiente, y evitar que llegue al cerebro. Esta membrana puede ser accesada por medio de las vías respiratorias a través de la nariz; Solo falta un palillo menos de 12cm para introducirlo en las fosas nasales y con un leve pulso para dañar la membrana. Y aunque el daño no lo notarás de inmediato sino en cuestión de tiempo para que algún microorganismo o contaminante entre por la pequeña lesión y llegue al cerebro. Ahora Entiendes el porqué de esta maniobra intencionada del sistema de Salud".

Las redes sociales nos alertan de esta nueva patraña relacionada con la Covid, que es una idea que quizás han recuperado para llenarla de literatura. Ya se había visto algo similar en 2021, mucho más precario. De hecho, entonces hablaban de "isopados" sin H y eso ya quedaba poco científico.

"Los resultados de los isopados del Msp es una maniobra diversión insta para bajar el impacto sobre población? el gobierno nos miente?".

El "Msp" es el "Ministerio de Salud Pública" en la mayoría de países de Latinoamérica. Era escueta esta idea de abril del año pasado que solo preguntaba y no sabía de comas, pero no es así el texto bastante largo que han 'desarrollado' y lanzado ahora en las redes sociales, en el que no preguntan, afirman, y todos sus 'argumentos' son falsos. Una cuenta de Twitter propiedad de una negacionista es el escaparate del que parece partir el bulo, y una vez que uno se asoma por allí ve que, efectivamente, no desentona.

Básicamente, nos quieren meter el miedo en el cuerpo. Los "hisopados" que mencionan serían todos aquellos que en algún momento se han sometido a una prueba para tomar una muestra biológica de una parte de su cuerpo, en este caso la nariz para detectar si eran positivos en Covid. La lobotomía, sin embargo, es una práctica mucho más seria, por no decir brutal. Consiste en la ablación total o parcial de los lóbulos frontales del cerebro. Es un tipo de cirugía denominada psicocirugía y se basa en la idea de que las enfermedades mentales pueden curarse cambiando la forma en la que el cerebro trabaja.

El psiquiatra y neurocirujano portugués Antonio Egas Moniz fue el inventor de la lobotomía en los años 30 del siglo pasado y por ello fue galardonado más tarde, en 1949, con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, "por el descubrimiento del valor terapéutico de la lobotomía en determinadas psicosis". Los médicos que defendían la lobotomía creían que alterando las conexiones con los lóbulos frontales podían cambiar las emociones sin afectar la inteligencia, y se equivocaban.

Pese al entusiasmo inicial que generó en la década de los 40 y después tras sucesivas 'mejoras' en su planteamiento que no eran tales, la lobotomía acabó siendo prohibida por los numerosos e irreversibles daños que había acarreado. Solo en el Reino Unido, entre los años 40 y la década de 1970 fueron lobotomizadas más de 200.000 personas, la mayoría pacientes con esquizofrenia, depresión grave o trastorno obsesivo compulsivo (TOC), pero también individuos que se mostraban especialmente violentos y otros con dificultades de aprendizaje. Pocos mostraron mejoría, la mayoría quedaron "como vegetales". No hacían nada, estaban atontados, no tenían posibilidad de hablar o entablar algún tipo de comunicación, caminar e incluso eran incapaces de comer y hacer sus necesidades por sí mismos.

Esto que nos cuentan ahora los que niegan la pandemia pero están en pie de guerra contra ella no hay por dónde cogerlo. Los hisopados no están sufriendo "una lobotomía lenta" debido a una lesión provocada en la nariz por un hisopo, entre otras cosas porque una prueba y la otra no tienen nada que ver y tampoco va a entrar nada por una supuesta "pequeña lesión". Que en el texto alerten de una "maniobra intencionada del sistema de Salud" también resulta definitivo para no hacerle ni caso.

Las lobotomías no se llevaban a cabo introduciendo un "palillo" por la la nariz, sino perforando el cráneo a ambos lados del córtex prefrontal e inyectando a través de los agujeros alcohol en las fibras de conexión para destruirlas. La membrana que cita el bulo es la barrera hematoencefálica, una red de vasos sanguíneos y tejido cuya finalidad es evitar que sustancias dañinas penetren en el encéfalo. Los hisopados nasales no dañan el cerebro ni su membrana, aunque desde que irrumpió la pandemia ha habido distintas 'teorías' acerca de los hisopos, como que afectan a la producción de hormonas, que contienen químicos o compuestos peligrosos o esta de que dañan la barrera hematoencefálica.

AFP aclara, por boca de la neuróloga Cristiane Nascimento, coordinadora del Departamento Científico de Neuroinfección de la Academia Brasileña de Neurología (ABN), que el procedimiento para realizar un hisopado nasal para detectar la infección por coronavirus consiste en "insertar la varilla en la nariz y llegar a la pared posterior de la nasofaringe. Allí, rotamos y obtenemos el material necesario para el análisis". El examen se realiza en la nasofaringe, es decir, en la parte superior de la garganta, detrás de la nariz, "y no tiene nada que ver con la barrera hematoencefálica".

Por su parte, el médico y doctor en microbiología argentino Juan Sabatte también descarta por completo que un hisopo pueda afectar de la manera que se cita en el bulo: "De ninguna forma puede ser dañada por un hisopo que contacta con la nasofaringe, o sea, el fondo de la nariz. Vale aclarar que la nasofaringe está separada del cerebro, entre otras cosas, por el hueso de la base del cráneo. Intentar llegar al cerebro por esa vía con un hisopo es tan poco factible como atravesar el cráneo desde el exterior con dicho elemento".

Lo de la "lobotomía lenta" de los hisopados porque se les produce una lesión permanente e intencionada en la barrera hematoencefálica no es más que otra invención adornada de científica, una más, para tratar de respaldar con algún dato rimbombante lo que les pasa por la mente a algunos negacionistas 'ingeniosos'. Se siguen empeñando en que la pandemia es mentira y/o en que es una conspiración pero, a falta de pruebas, siempre recurren a inventárselas.