Amanecer tras el coronavirus: el cambio climático y el modelo económico.

La mayoría de la ciudadanía a nivel europeo y mundial llevamos semanas de confinamiento, lo que está provocando un importante descenso en el número de contagiados y de fallecidos por covid-19. Todo parece indicar que una progresiva vuelta a la normalidad se acerca, ya que los datos son muy esperanzadores. La gran duda que se plantea ahora mismo no es tanto cuándo vamos a salir, sino cómo será el mundo cuándo esto suceda.

En el siglo XIV, otra pandemia, la Peste Negra, que por cierto también provenía de China, asoló Europa durante casi una década. Ciudades como Venecia vieron su población reducida a la mitad. A pesar de la tragedia, este acontecimiento acabó por completo con el modelo social y económico que se había desarrollado hasta entonces: el feudalismo, ya que la mano de obra, más valorada al haber menos oferta, ganó en importancia y en libertad de movimiento. Se podría decir que esa pandemia supuso un primer paso hacia los estados Modernos y la posterior Ilustración.

De la misma manera que la Peste Negra cambió a mejor el sistema establecido, es capital que esta pandemia nos haga reflexionar sobre el sistema que hemos desarrollado y sobre los desafíos que tendrá que afrontar en el futuro, como el Cambio Climático. Tenemos que tomar consciencia de la catástrofe climática que se nos viene encima e intentar actuar lo antes posible, ya que si el Coronavirus nos ha enseñado algo, es que improvisar nunca es la mejor opción. De esta manera, igual que lo hicieron los hombres y las mujeres del siglo XIV, hemos de replantearnos nuestro sistema social y sobre todo económico, que claramente no está capacitado para resolver la catástrofe climática que se nos viene encima.

A pesar de todo, la crítica al sistema debe de ser constructiva, ya que hay alternativas viables hacia un mundo más capacitado para plantarle cara al Cambio Climático. En el plano económico, por ejemplo, debemos de dejar atrás el sistema de economía lineal, en el que se explotan recursos naturales, que son procesados, vendidos y posteriormente desechados, generando grandes cantidades de basura. Este modelo económico, claramente insostenible a largo plazo, debe de ser remplazado por una economía circular, en la que los bienes materiales sean diseñados y fabricados con un objetivo claro: poder ser reciclados. Si un fabricante de teléfonos móviles reutiliza piezas de antiguos modelos para fabricar nuevos, gastará menos en comprar recursos naturales procesados, lo que tendrá una huella climática menor, al mismo tiempo que podrá vender más barato y ganar incluso más beneficios: todos salimos ganando.

Esto, obviamente, no es tan sencillo de realizar, pero es viable dentro de un proyecto económico común entre todos los países de la Unión Europea. De hecho, los ministros de Medio Ambiente de trece países europeos, entre ellos Francia o Alemania, ya han solicitado que salgamos de esta crisis aplicando medidas como esta, pero no todos los Estados miembros aceptan el acuerdo. Por este motivo, es esencial que en tiempos de crisis y de cambios la Unión Europea esté más unida que nunca.

Para luchar contra aquellos que no desean el cambio y que bloquean la Unión Europea, la solidaridad ciudadana que ha ido tomando forma a lo largo de este periodo de confinamiento debe ejercer una fuerte presión sobre los Gobiernos, ya que si no hay cambio ahora, cuando más unidos y concienciados estamos, puede que no lo haya nunca. Este es el momento de luchar contra el negacionismo y el extremismo para llegar a un mundo más sostenible, igualitario y solidario. Tal y como sucedió en el siglo XIV, este puede ser el comienzo de un nuevo periodo en la Historia de la humanidad.

