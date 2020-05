Hoy también saldré y aplaudiré. Como ayer y anteayer y como haré mañana. Y si cabe, aplaudiré más fuerte. Por todas ellas y ellos. Que nos cuidan.

No sé porque debería dejar de hacerlo…

Desde el pasado domingo me hago esta pregunta. ¿Es que no podemos dedicar unos aplausos en un breve espacio de tiempo, cada día a las 20h, a agradecer tanto trabajo, tanta dedicación y tanto cuidado durante jornadas interminables y estresantes a todo el personal de nuestro sistema nacional de salud, y a todas las personas que, día a día desde el comienzo de la pandemia han trabajado para que tuviéramos garantizada nuestra seguridad, entendida en un sentido amplio?

No creo que sea tanto el esfuerzo teniendo en cuenta lo que significa.

Aunque saliera todos los días durante los próximos seis meses o un año, o incluso más, no lo consideraría suficiente para agradecer el trabajo, el esfuerzo, el valor y la fuerza de todas aquellas personas que nos han cuidado. Que nos han cuidado a toda la ciudadanía. A los que han sufrido la enfermedad y a quienes no la han sufrido.

Hemos visto su tesón, su fuerza, su solidaridad, su trabajo en definitiva. Cómo han estado con quienes no podían estar con sus familiares en situaciones de absoluta vulnerabilidad. Cómo han celebrado las curaciones como si fueran "cosa propia". Hemos asstido a situaciones en las que el estrés se mezclaba con mucha humanidad. De las que llegan a lo más hondo. De las que emocionan mucho.

Porque han demostrado mucho "amor en tiempos de cólera"; porque me siento agradecida, muy agradecida y siento que les debemos mucho.

Por eso también hoy saldré y aplaudiré. Y sentiré esa emoción profunda y respeto por a quien van dirigidos mis aplausos.

¿Por qué tenemos que dejar de aplaudir? ¿De dónde ha salido una propuesta que, como tantas otras, han hecho correr por las redes sin autor conocido y sin rúbrica?

¿Qué interés hay en que se deje de reconocer y agradecer ese sobresfuerzo físico y emocional de tantas personas en una coyuntura tan dura y difícil?

Trabajadores y trabajadoras que están corriendo muchísimo riesgo, y no por ello han dado la espalda a quienes les necesitábamos. Que en muchos casos han tenido que abandonar sus propias casas y sus familias, y lo han hecho. Mientras nosotras y nosotros solo teníamos la responsabilidad de quedarnos en casa. En la mayoría de casos, con nuestra familia.

Por eso hoy también saldré y aplaudiré. Porque se lo merecen

Porque aplaudimos el trabajo bien hecho. Y este, ha sido un trabajo muy bien hecho de muchas y muchos profesionales de la salud y de los servicios esenciales. Un trabajo que siguen haciendo.

Porque esto no ha terminado. Pero hay quienes pretenden que dejemos de hacerlo, que dejemos de aplaudir a quienes se lo merecen para ocupar ese espacio con una serie de intereses que no sabría cómo calificar, pero que tienen poco de solidarios o de altruistas.

Seguramente detrás de esos anónimos incitando a la finalización de los aplausos están los que se han dedicado durante toda la pandemia, durante todo este tiempo de tristezas, de dolor y de mucha preocupación por parte de la gente de bien, a lanzar bulos para confundir, para crispar y para violentar a la sociedad española en una situación inédita y desconocida y por tanto muy desconcertante.

Seguramente están quienes quieren cambiar el ruido de la solidaridad y agradecimiento por el ruido de la más absoluta insolidaridad y egoísmo. Los que creen que el yo es más importante que el todos. Los que siempre han querido imponerse a todo y a todos.

Por eso también hoy saldré y aplaudiré.

Porque me siento afortunada por haber estado segura. Porque, desde el confinamiento, me he sentido atendida. En mis dudas, en mi desconcierto, en mis incertezas, me sentía segura.

Y porque estaba segura de que si el "maldito virus" me atacaba, habría quien me cuidara como si fuera parte de él o de ella. Eso es lo que siento cuando salgo al balcón y aplaudo. Ese es mi pequeño homenaje y mi gratitud.

Por eso también hoy saldré y aplaudiré. Más fuerte si cabe.

