Los bancos andorranos también sufren el 'phishing'

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el número de residentes con nacionalidad española en Andorra en marzo de 2023 era de 28.015 personas, un porcentaje altísimo si tenemos en cuenta que la población del principado ronda los 81.000 habitantes.

Andorra tiene grandes beneficios fiscales con respecto a España y algunos españoles establecen allí su residencia para pagar mucho menos en concepto de impuestos, y si no que le pregunten a esa horda de youtubers e influencers que han convertido el país pirenaico en su hogar.

Para residir legalmente y poder tributar en Andorra, además de ser mayor de edad y empadronarse, es necesario residir al menos durante 183 días al año en el país, haber aportado la prueba de la inexistencia de antecedentes penales y disponer de un contrato de trabajo con una empresa andorrana, aspecto este un tanto ambiguo en la práctica.

También están los españoles que 'solo' guardan su dinero en Andorra. Los tipos de interés bajos, la adaptación a la normativa bancaria internacional y las potentes inversiones tecnológicas otorgan una rentabilidad financiera (ROE) del 5,37%, por encima de la media de los bancos europeos.

Es un buen negocio guardar el dinero en Andorra si lo comparamos con otros lugares más convencionales, la mayoría, y quienes tienen allí su pasta lo saben bien, como también empiezan a saberlo los ciberdelincuentes.

En España estamos más que acostumbrados a recibir por email, WhatsApp, SMS o las redes sociales habituales reclamos que presuntamente hablan en nombre de entidades bancarias -de prácticamente todas- para tratar de hacerse con datos personales hasta llegar a los bancarios y desvalijar a quienes piquen. De hecho, diferentes entidades han advertido de ello en algún momento y ahora parece que le ha llegado el turno también a los bancos andorranos.

La asociación de bancos Andorran Banking, que agrupa a Andbank, MoraBanc y Creand, ha alertado de que se están produciendo ataques, con la trillada técnica del phishing, a clientes de las entidades bancarias del pequeño país de los Pirineos. También de ello ha advertido la Policía de Andorra, haciéndose eco de la nota de la agrupación bancaria andorrana.

🚨Si entres a l'enllaç i dones les dades, pots rebre una trucada, també falsa, demanant-te un codi. El volen per fer una transferència des del teu compte.#Nopiquis pic.twitter.com/MstYb8y91Q — Policia Andorra (@andorra_policia) May 26, 2023

El phishing es una técnica de ingeniería social que consiste en el envío de correos electrónicos que suplantan la identidad de terceros, siempre entidades muy populares, y solicitan información personal y bancaria al usuario con cualquier excusa, como por ejemplo una falsa transferencia, como es el caso.

El fraude del que alertan los bancos andorranos es el habitual y pasa por el envío de mensajes, esta vez SMS, que suplantan la identidad de los bancos con la finalidad de "captar credenciales de banca online de forma fraudulenta", comenta Andorran Banking en un comunicado.

La asociación afirma que estos ataques de phishing afectan a los clientes de los bancos y a los de otras empresas e instituciones del país. En realidad pueden afectar a cualquiera, por lo que recomienda tener cuidado con los avisos que suplantan a los bancos, pero también a la Policía, a empresas privadas o públicas y a todo tipo de entidades.

Andorran Banking igualmente indica cómo podemos identificar esos mensajes fraudulentos en nombre de los bancos -como hemos hecho en Bulocracia en numerosas ocasiones-, y apuntan que los cibertimadores "intentan transmitir urgencia" para ponerte nervioso, que no pienses mucho y les facilites tus datos lo más rápidamente posible.

Igualmente señalan otra cuestión que hemos indicado no menos veces, como que, ante la duda, contactes con tu entidad bancaria por su canales oficiales, en lugar de responder a mensajes más que sospechosos. Estos reclamos puede recibirlos cualquiera, sea cliente o no de la entidad bancaria de la que se valen los ciberdelincuentes para intentar consumar sus timos. De no ser cliente de la entidad que nos reclama, se debería tener meridianamente claro que esto no es más que una estafa.

Recomiendan también desde Andorra obviar y eliminar el mensaje y nunca acceder al enlace adjunto, que es donde comenzarán a tentarnos para aportar datos personales. Y si ya has picado y has aportado tus datos, mal asunto. Deberás "cambiar tan rápido como sea posible las contraseñas de tu banca online y contactar con el servicio de atención al cliente de tu entidad" y denunciarlo ante la Policía, que es algo que los bancos andorranos no comentan y es fundamental si ya has caído en la trampa.