Ensalada shopska: receta búlgara de tomate y queso

Si no sabes qué es la ensalada shopska seguramente no habrás estado en Bulgaria. Si no has estado en este país que dormita en los hermosos glúteos de Europa, acunado entre montañas y enigmas grecorromanos, te habrás perdido un rincón de embrujo y una gastronomía económica y deliciosa. Los búlgaros están a un paso del Occidente y el Oriente, entre Rusia y el Mediterráneo. Bañados por un mar azul que llaman negro, saben comer y lo hacen con privilegio balcánico.

La ensalada shopska es uno de sus escudos, junto a sopas frías como el tarator (caldo de yogur y pepino parecido al tzatziki pero más líquido) y una curiosísima sopa de callos (Shkembé chorbá). La shopska es una ensalada sencilla que recuerda a las griegas y turcas y que dicen que fue inventada en un resort en los años 50 cercano a Varna. Shopska significa "de la región de Shopluk". Su elaboración es tan parca que cuesta pensar que esta ensalada no estuvo presente por los siglos en esta región que merece, especialmente en las montañas, o en la costa tocando a la frontera turca, el suspiro del viajero auténtico. Si la pandemia algún día lo permite, hazte un favor: enamórate del pueblecito de Sinemorets.

Receta de ensalada shopska

Ingredientes 4 personas:

2 tomates maduros grandes.

1 pepino.

1 cebolleta.

1 pimiento verde.

Aceite de oliva virgen.

100 gr. de sirene búlgaro o queso feta.

Sal.

Pimienta negra molida (opcional).

Elaboración:

Se trabaja como cualquier ensalada, pero deben atenderse, por su sencillez, una serie de principios. El primero es que los ingredientes tienen que ser de calidad, especialmente los tomates (los búlgaros tienen muy buenos tomates en verano). El segundo es su construcción: se forma por capas, primero los tomates, después el pepino y luego el queso. En la receta original se usa el queso sirene (un lácteo muy popular en el país). Si no puedes conseguirlo puedes intercambiarlo por queso feta o algún tipo de requesón salado. Ellos utilizan aceite de girasol, pero saldrá radiante con aceite de oliva virgen. El pimiento y la cebolla es opcional. En Bulgaria suelen tomar la shopska con rakia, un licor típico de los Balcanes, un verdadero diablillo cercano al orujo.

1. Lava los vegetales y córtalos en rodajas:

Lava bien los tomates, el pimiento y la cebolleta. Pela el pepino. Trocéalos en rodajas o en cubos pequeños de un tamaño similar.

2. Monta la ensalada shopska:

En un bol comienza poniendo los tomates como primera capa. Después añade el pepino. Le siguen el pimiento verde y la cebolleta. Ralla el queso al gusto por encima o añádelo en trozos pequeños. Tiene que ser abundante, con presencia en el plato. Para terminar aliña la ensalada con aceite y sal. Ponlo en la nevera para que se refresque.

