La portada falsa de Sánchez "extorsionado por la UE y las farmacéuticas"

"Increibles declaraciones de Sánchez acerca de la pandemia.". Este título, que es más bien un antetítulo porque no concreta pero adelanta el asunto, ya deja claro que cualquier cosa que venga a continuación no tendrá demasiada credibilidad por mucho que presuntamente lo firme el Heraldo de Aragón. Es evidente de antemano que esa portada es falsa y la han manipulado, por el "Increibles" sin tilde y, sobre todo, por el punto al final del titular y el blanco que queda. Los títulos nunca llevan punto al final y canta aún más en el principal. De hecho, el de abajo no tiene.

Esto ya es para recelar profundamente de lo que pueda decir luego el texto que, ya puestos, lógicamente también es una manipulación. "El presidente del Gobierno Español reconoce públicamente que fue extorsionado por la UE y las farmacéuticas para promover la vacunación contra la COVID-19", anuncia supuestamente el diario y, efectivamente, luego a Pedro Sánchez se le atribuyen frases como "he sido extorsionado por parte de Europa y las farmacéuticas" y ojo: "Nos obligaron a inocular a los niños sabiendo que esa sustancia no está probada ni en ratas".

Si esto fuera cierto, si esto lo hubiera dicho Pedro Sánchez, sería mucho más que grave; sería la hostia. Pero no lo es, obviamente. Sánchez no ha hablado en el Heraldo de Aragón ni en ningún otro sitio de cómo le extorsionaron la UE y las farmacéuticas hasta el punto de obligarle a "inocular a los niños". Además, que hubiera dicho que fue por orden de "la cúpula europea, cuyas leyes están totalmente supeditadas a los intereses de las compañías farmacéuticas", también sería bastante grave. Pero esta portada manipulada se difundió en redes sociales hace mes y medio, exactamente el "Martes, 28 de diciembre de 2021", la fecha que figura en la portada.

Vio la luz el Día de los Inocentes por algo y ahí estuvo unos días, desapareció y ha vuelto ya sin que la fecha la delate de primeras; o quizás nunca se haya ido del todo aunque resulte imposible creérsela. Para manipularla se sirvieron de otra primera página antigua del Heraldo y sobre ella pusieron lo que les pareció, como es habitual en estos casos. El titular de portada del periódico aragonés ese día estaba dedicado a los horarios de cierre de la hostelería y el ocio nocturno "para frenar los casos" de Covid.

Pedro Sánchez estaba entonces en La Palma, donde se había dado por concluida unos días antes la erupción del volcán Cumbre Vieja después de cuatro meses de incesante actividad. Allí, el presidente del Gobierno visitó el 27 de diciembre zonas afectadas por la lava en El Paso y habló para los medios, aunque no de lo que recoge la portada falsa.

Lo más 'parecido' que dijo en Canarias sobre la Covid-19 fue que la "estrategia de vacunación" estaba resultando "un éxito colectivo" y "con ello empezamos a ver el principio del fin de la pandemia", aunque pidió prudencia ante la variante ómicron, para lo cual volvió a emplazar al uso de la mascarilla.

Por esas mismas fechas, a finales de año, a Pedro Sánchez se le atribuyeron también otras declaraciones menos alarmistas pero igualmente falsas. Otro bulo que partió de una cuenta de Twitter que suplantaba a Sánchez con la etiqueta de "parodia", se basaba en datos del economista Javier Santacruz para poner en boca del líder socialista que "la cuota de autónomos pasará de 288€ a 433€". Por el mismo precio se añadía que Sánchez había concluido: "No dejaremos a nadie atrás".

Los bulos que se valen de Pedro Sánchez abundan, aunque suelen ir más por los viajes en Falcon o por su familia, como el que afirma que Sánchez es nieto de uno de los militares franquistas con peor fama de la Guerra Civil o el de su hermano. Pero tampoco hace falta mucha percha para que sus detractores le atribuyan bulos. Sánchez es el centro de los ataques de sus adversarios políticos, incluso por delante de Pablo Iglesias, que le superaba pero ha perdido fuelle como blanco de noticias falsas tras salir del Gobierno. Sin embargo los bulos que aluden a su compañera Irene Montero siguen estando bastante presentes.

Cuesta asimilar que alguien pueda tragarse que Pedro Sánchez ha dicho "Nos obligaron a inocular a los niños sabiendo que esa sustancia no está probada ni en ratas". Esta falacia en forma de portada falsa del Heraldo de Aragón la lanzaron el pasado 28 de diciembre y no hay quien se la crea. Ni cuela el Día de los Inocentes ni ahora, aunque la realidad siempre supera a la ficción en determinados foros de Internet.